Wstydliwa wpadka Barcelony, straciła punkty w La Liga. Ważna deklaracja Xaviego

Barcelona tylko zremisowała z przedostatnią w tabeli Granadą 3-3 w 24. kolejce La Liga. Oznacza to, że "Duma Katalonii" traci już 10 punktów do liderującego Realu Madryt. Mimo wszystko Xavi nie uważa, że to koniec w walce o obronę tytułu mistrza Hiszpanii. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył 16-letni Lamine Yamal, a jedną dołożył Robert Lewandowski. W następnej kolejce Barcelonę czeka trudny wyjazd do Vigo na mecz z Celtą.