Wstrząs w szatni Barcelony. Xavi okłamał piłkarzy? Wyraźny podział wśród zawodników

To już pewne, Xavi mimo wcześniejszych deklaracji pozostanie trenerem FC Barcelona. Władze klubu potwierdziły, że porozumiały się z tym szkoleniowcem i w kolejnym sezonie nadal będziemy obserwować go na ławce trenerskiej Blaugrany. Jednak madrycki "As" sugeruje, że w szatni, mocno podzielonej na dwie grupy, wywołało to spory wstrząs. Dziennikarze twierdzą, że piłkarze czują, że Xavi nie był z nimi do końca szczery przez ostatnie miesiące. A to może mieć pływ na dynamikę grupy.