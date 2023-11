Wstrząs w Barcelonie i to za plecami Xaviego? Mogą wszystko "zniszczyć"

Xavi Hernandez zastąpiony w FC Barcelona? Na celowniku... Michel Sanchez z Girony

Niewykluczone jest też to, że "Barca" musiałaby ewentualnie zmierzyć się w tej kwestii prędzej czy później z innym gigantem - Quique Carcel, dyrektor sportowy Girony, cytowany przez "Mundo Deportivo" stwierdził bowiem niedawno, że Sanchez ma wystarczająco talentu, by poprowadzić Manchester City. A jako, że "Biało-Czerwoni" to klub satelicki "The Citizens", to te słowa mogłyby się okazać prorocze po potencjalnym odejściu z MC Pepa Guardioli...