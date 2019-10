Dni Garetha Bale'a w Realu Madryt wydają się być policzone. Dziennikarz BBC Guillem Balague informuje, że Walijczyk jest "wściekły" i chce odejść z Santiago Bernabeu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real. Zidane i jego opinia o Bale'u. Wideo AFP

Bale był bliski zmiany barw klubowych w letnim okienku transferowym. Skrzydłowy miał zamiar przenieść się do chińskiego Jiangsu Suning, gdzie miał zarabiać milion funtów tygodniowo. Real niemal w ostatniej chwili zablokował umowę, bo chciał dostać pieniądze za transfer.



30-letni piłkarz nie należy do ulubieńców Zinedine'a Zidane'a. W lipcu trener Realu powiedział o Walijczyku: "Mam nadzieję, że wkrótce odejdzie". Słowa szkoleniowca oburzyły agenta Bale'a Jonathana Barnetta, który stwierdził, że "Zidane nie okazuje szacunku zawodnikowi, który tak wiele zrobił dla Realu Madryt".



Bale z "Królewskimi" wygrał cztery razy Ligę Mistrzów, zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, trzy Superpuchary UEFA i Klubowe Mistrzostwo Świata. Podczas swojego pobytu na Santiago Bernabeu strzelił ponad 100 goli.



W tym sezonie wystąpił w siedmiu spotkaniach w La Liga i Lidze Mistrzów, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.



W ubiegłym tygodniu nie znalazł się w kadrze meczowej przeciwko FC Brugge w Lidze Mistrzów (2-2). Za to wybiegł w podstawowym składzie w ostatnim ligowym spotkaniu z Granadą (4-2).



"Gareth Bale ma już dość. W chwili, gdy zaczął się wyróżniać, nagle musiał oglądać mecz z Brugią z trybun. Nikt nie wie, dlaczego" - powiedział Guillem Balague. "Jest wściekły. Kiedy Zidane wrócił do klubu, zdecydował że nie chce Bale'a bez podania uzasadnionego powodu. Bale'owi powiedziano, że Zidane, którym ma profesjonalne stosunki, podjął jednoznaczną decyzję i że może przygotowywać się do odejścia. Jego agent Jonathan Barnett postanowił znaleźć dla niego alternatywne opcje, ale Bale wolał zostać w klubie. Walijczyk nie do końca rozumie, dlaczego drzwi na transfer zostały otwarte, a potem nie pozwolono mu odejść" - dodał dziennikarz BBC.



"Bale dobrze grał w ostatnich tygodniach. Częściowo dlatego, że dystans i chłód z jakim traktuje go trener, wywołało u niego złość. Mówi się, że bardziej lubi golfa niż piłkę nożną i że nie wykonuje swojego zawodu tak, jak inni. Prosi tylko o minuty, aby dać z siebie wszystko i pomóc zespołowi. Wykluczenie go z gry przeciwko Brugii jest trudne do zrozumienia. Po raz pierwszy od czasu przybycia do Realu latem 2013 roku Walijczyk chce odejść. Uważa, że jest niesprawiedliwie traktowany" - podkreślił Guillem Balague.

Reklama

RK

Wyniki, terminarz i tabela Primera Division