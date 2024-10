Choć w sierpniu zakończył karierę piłkarską, ostatecznie jednak 34-latek zgodził się na powrót do piłki klubowej. Przez kolejne miesiące będzie on reprezentował barwy FC Barcelona, a więc jednego z czołowych klubów nie tylko w Hiszpanii, ale i na świecie. Do swojego CV Polak może więc dopisać kolejny imponujący sukces - wcześniej grał on bowiem w równie popularnych klubach, w tym m.in. w Juventusie i Arsenalu.

Reklama