Wojciech Szczęsny kilka tygodni temu zakończył piłkarską karierę, ale w ostatnich godzinach w sieci kibice nakłaniają go do powrotu na boisko. Wszystko za sprawą kontuzji Marca-Andre Ter Stegena, który wypadł z gry prawdopodobnie na osiem miesięcy. Bardzo możliwe, że "Duma Katalonii" poszuka nowego bramkarza, ale do 1 stycznia wybierać może tylko z grona tych, którzy nie mają ważnego kontraktu z jakimkolwiek klubem. Wymarzonym scenariuszem polskich fanów tego zespołu jest sprowadzenie Szczęsnego, który zareagował na to wszystko komentarzem na Instagramie.