Wojciech Szczęsny na ratunek Barcelonie. Wielka rola dla Polaka, bojowe zadanie

FC Barcelona ma za sobą już w tym sezonie 10 meczów. To pierwsze spotkania pod wodzą nowego trenera, Hansiego Flicka. Wielu zastanawiało się, czy były opiekun Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec odnajdzie się w hiszpańskich warunkach. Dziś chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Zespół wygląda dużo lepiej niż w poprzednim sezonie pod wodzą Xaviego Hernandeza. Przewodzi ligowej stawce z 21 punktami na koncie (na 24 możliwe), a w Champions League wrócił na dobre tory po wpadce z AS Monaco, choć można ją też usprawiedliwiać wcześnie złapaną czerwoną kartką.

Wojciech Szczęsny ma uszczelnić defensywę Barcelony