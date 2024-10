Wojciech Szczęsny dostał w klubie nowy pseudonim. Tak go nazywają

Chyba każdy fan futbolu był mocno zaskoczony, gdy Wojciech Szczęsny w sierpniu niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Co prawda już kilka miesięcy wcześniej bramkarz reprezentacji Polski dawał do zrozumienia, że tegoroczne mistrzostwa Europy będą jego ostatnią dużą imprezą w narodowych barwach, jednak chyba nikt nie spodziewał się, że w tym samym momencie 34-latek zrezygnuje także z piłki klubowej.

Pod koniec września "Szczena" poleciał do Turynu, aby pożegnać się z kibicami i kolegami z Juventusu przed meczem z Napoli. Już wtedy w mediach krążyły plotki, że nasz golkiper może długo nie wytrzymać na sportowej emeryturze. Wcześniej ofertę nie do odrzucenia złożyła mu bowiem Barcelona , która po kontuzji Marca-Andre ter Stegena musiała pilnie znaleźć golkipera, który będzie w stanie godnie zastąpić Niemca. Ostatecznie Polak przyjął ofertę i 2 października podpisał kontrakt z "Blaugraną".

Wojciech Szczęsny ma już w Barcelonie własną "ksywkę"

Podczas gdy Wojciech Szczęsny szykuje się na debiut w hiszpańskiej ekstraklasie, Robert Lewandowski wrócił do ojczyzny, aby wziąć udział w zgrupowaniu kadry przed meczami Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" w najbliższych dniach zagrają z Portugalią i Chorwacją. Choć do piłki klubowej wrócił, "Szczena" przyznał, że nie ma zamiaru wrócić do kadry narodowej. Jak przyznał w rozmowie na kanale "FootTruck", byłoby to nie fair w stosunku do innych bramkarzy, którzy od lat walczą o miejsce w reprezentacji.