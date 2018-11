Arturo Vidal nie może być zadowolony z transferu do Barcelony, bo nie dostaje wielu okazji do gry. Włoskie media już spekulują, że Chilijczyk już zimą będzie chciał odejść do Juventusu.

Vidal zamienił latem Bayern Monachium na Barcelonę. Szefowie "Dumy Katalonii" wydali na jego transfer 18 mln euro, ale Chilijczyk nie tak wyobrażał sobie początek w wymarzonym klubie.

Wprawdzie wystąpił w 15 spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, ale w pełnym wymiarze czasowym rozegrał tylko jedno i to w Pucharze Króla z trzecioligowym zespołem Cultural Leonesa.



W lidze hiszpańskiej zazwyczaj dostaje kilkanaście minut, a trzykrotnie w ogóle zabrakło go w kadrze meczowej.

Ambitny Chilijczyk już kilka tygodni temu narzekał: - Jak możesz być zadowolony, skoro nie grasz? Zwłaszcza ja, zawodnik, który zawsze walczył i grał w najlepszych zespołach na świecie.

Jak twierdzi "Corriere dello Sport", Vidal chce zmienić klub i już zimą będzie chciał wrócić do Juventusu, z którym czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Włoch.



MZ