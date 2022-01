Spotkanie La Liga zaczęło się od minuty ciszy na cześć zmarłej niedawno legendy Królewskich Paco Gento. Na murawę wniesiono 24 trofea, które zdobył z Realem, w tym sześć Pucharów Europy.

Real - Elche 2-2. Karim Benzema nie strzela karnego

Zdecydowanym faworytem pojedynku był lider La Liga. W 33. minucie przy stanie 0-0 Królewscy mieli rzut karny. Faulowany był Vinicius Junior, ale Karim Benzema spudłował z jedenastu metrów. Zmylił bramkarza, kopnął jednak piłkę nad poprzeczką bramki Elche.

W 42. min prowadzenie objęli goście (Lucas Boye). Po przerwie Benzema - najlepszy strzelec Realu - doznał kontuzji i musiał być zmieniony. W 76. minucie było 0-2 (Pere Milla). Sensacja wydawała się nieuchronna. Sześć minut później arbiter podyktował kolejną jedenastkę dla gospodarzy, którą wykorzystał Luka Modrić. W drugiej minucie doliczonego czasu bramkę głową dla Realu zdobył Eder Militao. Real zremisował i nie udało mu się powiększyć przewagi nad wiceliderem z Sevilli.

Real - Elche 2-2. Drugie włamanie do domu Karima Benzemy

Dla Benzemy to nie był koniec złych wiadomości. Jak podaje dziennik "20minutos", gdy Karim grał mecz, do jego domu w San Sebastián de los Reyes włamali się złodzieje. Szczegóły nie są znane. Widomo tylko, że wdarli się przez ogród posiadłości. To już drugie włamanie do posiadłości Francuza. Pierwsze wydarzyło się w lutym 2019 roku podczas El Clasico z Barceloną przegranym przez Real w Pucharze Króla 0-3 na Santiago Bernabeu. Od lat media rozpisują się o napadach na domy celebrytów, w tym piłkarzy. Nie tylko w Hiszpanii, także we Francji i Anglii.

Lista piłkarzy Realu, Barcelony i Altetico Madryt, do których domów dokonano włamań jest długa. Gerard Pique i jego kolumbijska partnerka - piosenkarka Shakira przeżyli to samo w lipcu 2018 roku. Do ich posiadłości w Esplugues de Llobregat wdarli się nad ranem włamywacze, korzystając z nieobecności gospodarzy i ulewy, która szalała nad Barceloną. Ukradli zegarki, biżuterię i inne drogie przedmioty. Shakira i Pique nie byli wyjątkiem, w tym czasie policja w Barcelonie zarejestrowała 21 podobnych włamań do domów bogatych ludzi z okolicy. Kilka tygodni później włamywacze zostali zatrzymani.