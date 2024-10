Wieszczą sensacyjny ruch Barcelony. Padło nazwisko kolejnego Polaka

Najpierw był transfer Lewandowskiego . Polak trafił do "Dumy Katalonii" w połowie 2022 roku, przechodząc za 45 milionów z Bayernu Monachium . w Bundeslidze napastnik występował od 2010 roku - najpierw w Borussii Dortmund , a potem w drużynie z Bawarii. W Niemczech kapitan "Biało-Czerwonych" osiągnął wszystko, co mógł, więc przyszedł czas na zmianę otoczenia .

Drugim naszym rodakiem, który trafił do Barcelony jest Szczęsny . 34-letni bramkarz pod koniec sierpnia ogłosił decyzję o zakończeniu kariery, ale po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena klub z Katalonii potrzebował golkipera, który był dostępny na rynku i wybór padł na byłego gracza Juventusu Turyn. Takiej propozycji się nie odmawia, więc "Szczena" w środę 2 października podpisał umowę , która będzie obowiązywać do końca bieżącego sezonu .

La Liga. Wojciech Szczęsny już jest w Barcelonie

"Duma Katalonii" rozważa pozyskanie gracza na tej pozycji, z którym można wiązać przyszłość. I tutaj padło nazwisko Marcina Bułki . "Sport" podał, że to właśnie on jest tym, który zastąpił Szczęsnego w wyjściowym składzie reprezentacji Polski (mecz ze Szkocją w Lidze Narodów), a w wieku 25 lat to jeden z bramkarzy, który poczynił największy postęp w Europie.

Dziennik przypomina karierę Bułki, który w młodym wieku trafił do Chelsea , potem był w PSG , by ostatecznie związać się z Nice , gdzie jest kluczowym graczem w ostatnich latach .

La Liga. Kolejny Polak może trafić do Barcelony

Gazeta dodaje, że zanim bramkarz przeszedł do "The Blues", był na na testach w Barcelonie, jednak wtedy nie doszło do porozumienia. W katalońskim klubie znają go jednak doskonale.