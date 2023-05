Wielu nie mogło uwierzyć. Nie stanął z banerem przeciw rasizmowi. Oto powód

Piłkarze obu ekip stanęli do zdjęcia z napisem "Rasiści, precz z futbolu", w ramach akcji zainicjowanej m.in. przez La Ligę i hiszpańską federację. To oczywiście konsekwencja wydarzeń z meczu Valencia - Real Madryt, kiedy to rasistowsko obrażany był z trybun Vinicius Junior, gwiazda "Królewskich". Zobacz: Trener Realu nie wytrzymał. "Cały stadion wyzywa piłkarza od małp!"

La Liga. Mallorca - Valencia. O co chodziło w geście Mouctara Diakhaby'ego?

Hiszpańskie media w lot zrozumiały, o co chodzi Diakhaby’emu. Wszystko wskazuje na to, że to konsekwencja wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy to sam Diakhaby skarżył się, że padł ofiarą rasizmu.