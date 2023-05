Wieloletni agent Ronaldo proponuje wymianę. Co teraz zrobi Barcelona?

Barcelona zaczyna mocno kalkulować. Czy Ansu Fati trafi do Premier League?

Co na to władze "Blaugrany"? Ze sportowego punktu widzenia interes wydaje się co najwyżej średni. Zadecydować może jednak czynnik ekonomiczny. Wymiana pozwoliłaby Barcelonie przemodelować klubowy budżet i zbliżyć się do wymogów Finansowego Fair Play. A to z kolei umożliwi przeprowadzenie kolejnych ruchów kadrowych, czyli planowanych wzmocnień w letnim okienku transferowym.