Wielkie trzęsienie ziemi tuż przed końcem La Liga. Lewandowski może zapomnieć

W 37. kolejce do siatki trafiło trzech z czterech wymienionych wyżej piłkarzy. Tylko że zarówno Dowbyk , jak i Lewandowski , strzelili po jednym golu, natomiast Soerloth aż cztery.

La Liga. Robert Lewandowski i Artem Dowbyk w cieniu Alexandara Soerlotha

Najpierw Soerloth zdobył bramkę na 1-2 w 39. minucie, ale to była jedyna dobra informacja dla "Żółtej Łodzi Podwodnej" w pierwszej połowie, którą ta przegrała 1-4.

Gospodarze zaczęli odrabiać straty po przerwie. I to im się udało za sprawą Norwega który strzelał gole w 48., 52. i 56. minucie . Co ciekawe przy dwóch tych trafieniach asystował mu Gerard Moreno .

W historii jest kilku piłkarzy, którzy potrafili strzelić cztery gole Realowi. My pamiętamy wyczyn Lewandowskiego w półfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2012/13, dzięki czemu Borussia Dortmund awansowała do decydującego spotkania. W zeszłym sezonie to samo zrobił Argentyńczyk Valentin Castellanos z Girony.