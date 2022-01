Elche na początku spotkania miało wyśmienitą okazję do objęcia prowadzania. Była 10. minuta, kiedy z prawej strony pola karnego Josan dośrodkował przed bramkę do nadbiegającego kolegi. Był to Carrillo, który atakowany przez Nacho nie dał rady złożyć się do strzału z dwóch, trzech metrów i raczej odbił piłkę, która poleciała w górę i trafiła w poprzeczkę, wychodząc w pole!

Napastnik Elche strzelał do pustej bramki, ponieważ Andriej Łunin wyszedł do Josana i Ukrainiec mógł tylko bezradnie przyglądać się, co zrobi Carrillo.

Puchar Króla. Gdzie oglądać?

To przedostatni mecz tej fazy. W czwartek wieczorem czeka nas jeszcze pojedynek Athleticu Bilbao z Barceloną.



