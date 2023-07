Wielkie straty Barcelony. Ostatnią nadzieję odebrała... Taylor Swift

Nie można ich jednak w żaden sposób winić - otóż "Barca" była zmuszona odwołać swój inauguracyjny mecz w USA przeciwko turyńskiemu Juventusowi z powodu fali zachorowań wśród piłkarzy na wirusowe zapalnie żołądka i jelit. Sporo szczęścia miał tu Robert Lewandowski , którego kłopoty zdrowotne ominęły - kilku jego kolegów jednak zwyczajnie nie nadawało się do gry.

AP / © 2023 Associated Press

Ilkay Gündogan został zaprezentowany jako nowy piłkarz FC Barcelony. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

FC Barcelona próbowała uratować mecz z Juventusem. Plany pokrzyżował... koncert Taylor Swift

Mimo wszystko, jak informuje m.in. "Marca", Joan Laporta pierwotnie podjął się próby przeniesienia spotkania na poniedziałek, co uchroniłoby "Blaugranę" przed poważnymi stratami, które obecnie prognozowane są na ok. dwa miliony euro . Takie rozwiązanie nie było jednak możliwe.

Wszystko to dlatego, że na Levi's Stadium w Santa Clara, gdzie miało dojść do potyczki "Dumy Katalonii" i "Juve", już niebawem wystąpi... jedna z najpopularniejszych obecnie piosenkarek świata, Taylor Swift, która właśnie promuje w ramach trasy "The Eras Tour" swój najnowszy album, "Midnights".