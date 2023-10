Wielkie problemy Barcelony. Media ogłosiły: kapitan nie zagra w El Clasico!

Czarne chmury wciąż zbierają się nad głową Xaviego, trenera Barcelony. Okazuje się, że stracił kolejnego zawodnika. Problemy zdrowotne ma bowiem Sergi Roberto, który na pewno musi pauzować co najmniej do spotkania z Realem Madryt zaplanowanego na 28 października, przez co nie wystąpi w El Clasico. Oprócz niego urazy leczy w tym momencie siedmiu innych ważnych piłkarzy "Dumy Katalonii"!