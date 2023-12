Ronald Araujo pokazuje wielkie przywiązanie do FC Barcelona. Urugwajski obrońca w pierwszej połowie meczu z Atletico Madryt złamał szczękę, a mimo to nie zamierza poddać się operacji, tylko założy maskę, by dalej występować! Pierwszym spotkaniem, w którym zaprezentuje się swoisty Zorro będzie pojedynek z Girona FC. To derby Katalonii, a rywal podopiecznych Xaviego jest rewelacją tego sezonu.