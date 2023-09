Mallorca - Barcelona. Odwołany rzut karny, Robert Lewandowski mógł wyjść na prowadzenie w klasyfikacji strzelców

Sędzia Muniz Ruiz wskazał na jedenasty metr, ale został zawołany do obejrzenia sytuacji na monitorze przez zespół arbitrów pracujący z VAR-em. Po zobaczeniu powtórek odwołał karnego. Pokazały one, że kontakt Jose Copete z Yamalem rzeczywiście zaszedł, ale wyłącznie minimalny i nie mógł spowodować upadku skrzydłowego "Dumy Katalonii". Hiszpańscy sędziowie otrzymali przed tym sezonem zalecenie, by nie gwizdać tzw. "penaltitos", czyli "małych karnych" i rozjemca tego starcia dostosował się do odgórnych rekomendacji.