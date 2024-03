Wielkie emocje i fatalna kontuzja. Sędzia skończył mecz w absurdalnym momencie

W 27. kolejce hiszpańskiej La Ligi Real Madryt mierzył się na wyjeździe z Valencią. Gospodarze zaczęli znakomicie - jako pierwsi zdobyli 2 gole i wypracowali sobie mocną przewagę. Jednak jeszcze przed przerwą "Los Blancos" zdobyli kontaktowego gola, a na kwadrans przed końcem spotkania doprowadzili do remisu, co zwiastowało emocjonującą końcówkę. Taka ona była. W ostatnich minutach meczu doszło do fatalnej kontuzji w szeregach Valencii, a arbiter zakończył to spotkanie w najbardziej kuriozalnym momencie, jaki tylko można sobie wyobrazić.