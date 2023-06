Wielki wyczyn Barcelony, trudno uwierzyć. Nieoceniona rola Lewandowskiego

Jeśli pada hasło "sukcesy FC Barcelona w sezonie 2022/2023", to większość sympatyków sportu ma przed oczami zapewne przede wszystkim jedno - mistrzostwo Hiszpanii wywalczone przez piłkarzy, do którego wydatnie przyczynił się Robert Lewandowski, król strzelców Primera Division.

Trudno się temu oczywiście dziwić - o ile jednak futboliści "Blaugrany" skupiają na sobie większość uwagi kibiców, to należy pamiętać, że "Barca' to klub wielosekcyjny i... na wielu różnych frontach również radził on sobie wręcz doskonale. Można wręcz rzec, że właśnie staliśmy się świadkami dziejowego wydarzenia.

Islandia - Portugalia 0:1. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

FC Barcelona zdominowała hiszpański sport. Łącznie sześć tytułów w różnych dyscyplinach

Prócz podopiecznych Xaviego Hernandeza nie tak dawno po triumf w krajowym czempionacie sięgnęły też piłkarki, które, co szczególnie istotne, wyprzedziły w tabeli aż o 10 pkt zespół Realu Madryt. Odrobinę podobna sytuacja miała miejsce również w przypadku koszykarzy, którzy jednak ograli "Królewskich" w ramach fazy play-off, notując nad nimi trzy wygrane z rzędu.

Mistrzami stali się również szczypiorniści oraz hokeiści na wrotkach, a w piątek 23 czerwca futsalowcy wygrali w trzecim finałowym meczu z Jaen 5-2, co również oznaczało przypieczętowanie ich wielkiego sukcesu. Jeśli zbierzemy te wszystkie zdarzenia do kupy, to pojawia się ciekawy wniosek.

Otóż to pierwsza w historii sytuacja, gdy w trakcie jednej kampanii aż sześć sekcji FCB może świętować swoją dominację w hiszpańskich rozgrywkach. Teraz wszystkich fanów "Dumy Katalonii" czekać będzie do tego wiele emocji związanych z występami ich ulubieńców w przeróżnych europejskich współzawodnictwach...

Piłkarze FC Barcelona niedługo wyruszą na tournée po USA

Najsłynniejsza kadra "Barcy" - męska drużyna piłkarska - już niebawem rozpocznie na dobre przygotowania do kampanii 2023/2024. W ich ramach zespół z "Lewym" w składzie uda się do USA, gdzie rozegra sparingi z Juventusem, Arsenalem, Realem i Milanem. Do pierwszej potyczki w La Lidze "Blaugrana" podejdzie dokładnie 13 sierpnia - jej przeciwnikiem będzie Getafe.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / AFP

FC Barcelona / AFP