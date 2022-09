Wielki wstrząs w Barcelonie. Laporta podjął sensacyjną decyzję

O sprawie rozpisuje się między innym miejscowy "Sport", który przypomina, że w latach 70. białe koszulki piłkarzy FC Barcelona były normą, a występował w nich między innymi legendarny Johan Cruyff. Później biel stała się nierozerwalnie związana z odwiecznym rywalem "Blaugrany" - Realem Madryt.

FC Barcelona. W przyszłym sezonie Robert Lewandowski i spółka będą grać w białych koszulkach

W przyszłym sezonie ulegnie to jednak zmianie, bowiem Joan Laporta miał już zaakceptować projekt białego kompletu strojów na kolejne rozgrywki. Będzie to drugi zestaw. Podstawowe trykoty mają nawiązywać do klasycznego modelu i posiadać trzy bordowo-granatowe paski w przedniej części.

- W klubie odbyła się debata przed podjęciem decyzji, ale ostatecznie została ona zatwierdzona, a źródła są pewne, że nowa biała koszulka niezależnie od początkowej krytyki będzie jedną z najlepiej sprzedających się koszulek w historii. Pierwsza próbka, która dotarła do klubowych biur okazała się bardzo udana. Tak uważali nieliczni pracownicy, którym udało się ją zobaczyć - czytamy na łamach "Sportu", który podkreśla, że Joan Laporta jest bardzo odważnym prezydentem FC Barcelona.

Ten sezon jest poniekąd przygotowaniem na kolejną kampanię. Trzeci zestaw "Dumy Katalonii" jest bowiem koloru jasnopopielatego, choć początkowo na zdjęciach wydawało się, że będzie on wpadał w biel. Czekamy na pierwsze komentarze fanklubów i kibiców FC Barcelona.

