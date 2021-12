Zawodnikiem interesują się angielskie zespoły: Manchester United, Newcastle United i Tottenham Hotspur, ale do wyścigu mogą się także włączyć inne drużyny.

Odkąd Dembele trafił na Camp Nou w sierpniu 2017 roku, to rozegrał w jej barwach zaledwie 83 mecze, choć mocno na niego liczono, bo kosztował aż 135 mln euro zapłaconych Borussii Dortmund. Wszystko przez kontuzje, które mocno doskwierają piłkarzowi. W obecnym sezonie zawodnik wystąpił w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach, ale przebywał na murawie łącznie tylko 104 minuty.



Barcelona spisuje się słabo w bieżącym sezonie. Doszło już do zmiany trenera, Ronalda Koemana zastąpił Xavi. Zespół zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli , tracąc aż 16 punktów do liderującego Realu Madryt.

Zdjęcie Ousmane Dembele (przy piłće) / AFP

