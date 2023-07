Wielki transfer Barcelony upadnie? Manchester City dyktuje zaporowe warunki

FC Barcelona nie zakończyła jeszcze swojej misji podczas trwającego okna transferowego. Katalończycy wciąż poszukują wzmocnień, a priorytetowe pozycje to prawa obrona i środek pomocy. W świecie idealnym włodarze klubu z Camp Nou chcieliby pozyskać dwóch graczy triumfatora Ligi Mistrzów – Bernardo Silvę i Joao Cancelo. Wiele wskazuje jednak na to, że nie będzie to takie proste. A mówiąc wprost: być może nawet niemożliwe.