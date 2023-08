Wielki talent Barcelony znów zachwycił, jego wywiad obiegł świat. Zaskakujące słowa

Lamine Yamal z zachwycił świat. 16-latek zaskoczył w wywiadzie

16-latek został również zapytany o perspektywę gry dla FC Barcelony . Piłkarz wyznał, że stara się do maksimum wykorzystać szansę, którą daje mu trener. Podkreślił, że jest Xaviemu bardzo wdzięczny i za wszelką cenę chce się rozwijać i iść do przodu.

Co ciekawe, młody zawodnik Barcelony ma jeszcze trochę czasy, by na jego koncie pojawił się kolejny rekord. Tym razem może stać się najmłodszym strzelcem La Liga. Aktualnie należy on do klubowego kolegi, Ansu Fatiego, który w 2019 roku strzelił gola w starciu z Osasuną w wieku zaledwie 16 lat i 304 dni.