Wielki skandal w FC Barcelona! Ostra reakcja rywali. Jest komunikat

Sprawa wywołała ogromny niepokój w Hiszpanii - zwłaszcza wśród rywali FC Barcelona. Jako pierwsza oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowała Sevilla, wyrażając swoje wątpliwości. "Kilka dni po tym, jak wiadomość o tzw. 'sprawie Negreiry' dotarła do opinii publicznej, Sevilla FC pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie i oburzenie informacjami, które z dnia na dzień wychodzą na światło dzienne w mediach, stwierdzając, że absolutnie konieczne jest dotarcie do sedna sprawy, aby wyjaśnić, co się stało i kto jest za to odpowiedzialny" - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie andaluzyjsjkiego klubu.