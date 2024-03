Wielki problem Barcelony. W ostatniej chwili straciła kluczowego gracza

Cancelo to podstawowy gracz "Dumy Katalonii" w tym sezonie. Wystąpił w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił cztery gole i zaliczył cztery asysty. Był też przewidziany do podstawowej jedenastki w starciu z Atletico. Widział go w niej zresztą dziennik "Mundo Deportivo" .