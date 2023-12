Ostatnie tygodnie oszczędzają fanów FC Barcelony , która oprócz poszukiwań optymalnej formy, zmaga się z wieloma problemami natury zdrowotnej. Niestety, ale z taktycznej układanki Xaviego wypadło kilka kluczowych elementów, które w wydatny sposób osłabiły "siłę rażenia" katalońskiej ekipy. Szczególnie bolesna wydaje się kontuzja Marca-Andre ter Stegena , który od kilku lat był jednym z najlepszych golkiperów Starego Kontynentu. Warto podkreślić, że w poprzedniej kampanii ligowej to właśnie Niemiec był jednym z głównych bohaterów mistrzowskiej ekipy, znacząco podnosząc jakość formacji defensywnej.

Wielu ekspertów, a także dziennikarzy związanych z Barceloną spekuluje, czy jej działacze będą forsować zakup, bądź wypożyczenie zastępcy ter Stegena, czy wybiorą "budżetowy" wariant postawienia na Inakiego Penę , który od momentu wskoczenia do bramki Blaugrany udowadnia, że drzemie w nim niezwykły potencjał.

Kataloński "Sport" skłania się ku tej pierwszej opcji, otwarcie sugerując, że gra na kilku frontach wiąże się z realnym wzmocnieniem kadry, a co za tym idzie również obsady bramki. Potencjalna kontuzja Peny, czy też okres słabszej dyspozycji może się w Barcelonie odbić głośną czkawką. To właśnie dlatego, media kolportują informacje mające wskazywać na pragmatyczne podejście Joana Laporty do tego ważnego tematu.