Poniedziałkowy remis z Granadą to kolejna odsłona kryzysu, z jaką zmaga się ekipa z Camp Nou. FC Barcelona boryka się z problemami na wielu polach - począwszy od finansów, na aspektach czysto sportowych kończąc.



Fani "Dumy Katalonii" z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy drużyna z Xavim, Iniestą i Leo Messim stanowiła postrach całej Europy. Droga prowadząca z powrotem na szczyt jest niezwykle kręta. Jej pokonanie wymaga czasu i ogromnych nakładów pracy.



Andres Iniesta wróci do FC Barcelona?

Gotowość pomocy w procesie odbudowy wielkości "Barcy" wyraził jeden z reżyserów ostatnich triumfów klubu - wspomniany przed chwilą Iniesta. 37-latek przyznał, że chce wrócić na Camp Nou, lecz już nie jako piłkarz.



- Oczywiście, chciałbym wrócić do "Barcy". Nie dlatego, że tam grałem, nie z powodu mojego nazwiska, ale dlatego, że mógłbym być przydatny i miałbym możliwość pomagania Barcelonie w innym wymiarze - przyznał Iniesta w rozmowie z portalem Goal.com. - Wszystko, czego chcę, to aby "Barca" ponownie odnalazła właściwy kurs pod każdym względem - futbolowym i instytucjonalnym. To by mnie uszczęśliwiło - dodał.



TB