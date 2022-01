Wielki powrót do FC Barcelony. Pozostały tylko testy medyczne

FC Barcelona kontynuuje transferową ofensywę. Już wcześniej udało jej się pozyskać Ferrana Torresa, jej o krok od zakontraktowania w lecie Cesara Azpilicuety, a na jej celowniku wciąż pozostaje kilku znanych graczy.

FC Barcelona będzie miała nowego zawodnika

Jak donosi Fabrizio Romano, kolejnym nabytkiem "Dumy Katalonii" będzie Adama Traore. Piłkarz Wolverhampton przeniesie się do stolicy Katalonii na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z opcją wykupu.





Adama Traore wraca do FC Barcelony

Traore jest już w Barcelonie. Dzisiaj ma przejść testy medyczne, po nich transakcja zostanie sfinalizowane. Jeśli klub z Camp Nou zdecyduje się go wykupić, będzie musiał zapłacić 30 mln euro.

