Wielki powrót do Barcelony? Możliwy głośny transfer po koszmarnej kontuzji

Koszmarna kontuzja Gavi ego to jedna z najgorszych wiadomości dla kibiców Barcelony w trwającym sezonie. Podczas meczu reprezentacji Hiszpanii z Gruzją dziewiętnastolatek zszedł z boiska już w 28. minucie, podczas przyjęcia piłki i obrotu z nią źle stanął na prawą nogę i natychmiast zaczął kuśtykać. Badania potwierdziły obawy - diagnoza to zerwane więzadła krzyżowe w kolanie.

Młody zawodnik był niekwestionowaną częścią wyjściowej jedenastki Xaviego Hernandeza. Prawie w ogóle nie podlegał rotacji w składzie, co z pewnością wpłynęło na odporność jego organizmu na urazy. Teraz działacze "Dumy Katalonii" chcą ruszyć na zakupy. 1 stycznia otwiera się zimowe okienko transferowe.

Barcelona szuka następcy Gaviego. Wielki powrót Thiago?

Dziennik "Sport" twierdzi, że jedną z opcji jest Thiago Alcantara . Hiszpański zawodnik ostatni mecz w barwach Liverpoolu zagrał 26 kwietnia , a w wyjściowym składzie na mecz Premier League nie widziano go od lutego . Wszystko przez ciągłe urazy. Jego kariera znalazła się na dużym zakręcie, choć mówi się, że na początku 2024 roku ma być gotowy do gry.

"The Reds" nie zamierzają przedłużać z nim kontraktu wygasającego 30 czerwca, byliby więc zainteresowani przeprowadzeniem styczniowej transakcji.

W rozmowach działaczy Barcelony miały paść także nazwiska Guido Rodrigueza z Betisu i Jorginho z Arsenalu, których umowy także kończą się za siedem miesięcy. Zarząd doszedł jednak do wniosku, że są to typowi defensywni pomocnicy, a zespół Xaviego potrzebuje "ósemki". Gavi zawsze wykazywał się wielką energią i charakterem do boiskowej walki. Znalezienie za niego idealnego zastępstwa jest bardzo trudne.