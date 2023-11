W środowy wieczór uwaga większości kibiców piłki nożnej skupiła się na meczach piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale ciekawie było także w Hiszpanii. W zaległym meczu trzynastej kolejki LaLiga Mallorca zremisowała z Cadizem 1:1, co oznaczało, że doszło do rzeczy historycznej. Jak podał na platformie twitter.com statystyk MisterChip, pierwszy raz w 94-letniej historii Primera División każdy z 20 zespołów strzelił gola w danej serii gier. Przyłożył do tego rękę także Robert Lewandowski.