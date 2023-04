Wielki hit wisi na włosku. Cel Barcelony dał niespodziewaną wskazówkę

FC Barcelona to bardzo specyficzny przypadek w świecie piłki nożnej - z jednej strony oczywistym jest bowiem, że klub ma coraz większe trudności z mieszczeniem się w limitach budżetowych, które w dużym stopniu zależą od rozporządzeń La Ligi, z drugiej zaś strony jak dotychczas "Blaugrana" jednak radziła sobie z wychodzeniem z podobnych opresji.

"Duma Katalonii" podchodzi więc niezmiennie dosyć odważnie do kwestii nowej ofensywy transferowej - choć przecież już poprzedniego lata wydała sporo na naprawdę znane nazwiska, na czele z Robertem Lewandowskim. Obecnie jednym z głównym priorytetów Xaviego Hernandeza i spółki jest obsada środka pomocy.

Ilkay Gundogan w FC Barcelona? Ostatni krok wciąż nie został poczyniony

W tym kontekście pojawiały się już pomysły przesuwania Erica Garcii, ściągnięcia Bernardo Silvy, czy zakontraktowania N'Golo Kante. Najczęściej wraca jednak temat podpisania umowy z Ilkay'em Gundoganem - ostatnio wręcz pojawiła się informacja, że praktycznie wszystko jest gotowe do tego ruchu, bo gracz osiągnął już indywidualne porozumienie z FCB.

Mimo to oficjalnego komunikatu w tej sprawie wciąż nie otrzymaliśmy - a co więcej Niemiec nieco namieszał swoją ostatnią, dosyć tajemniczą wypowiedzią dotyczącą przede wszystkim jego obecnego... stanu zdrowia, czy może, będąc bardziej precyzyjnym, jego kondycji.

Ilkay Gundogan zmieni ligę na "spokojniejszą"? Czas wahania musi się niebawem skończyć

"Zostanę tu tylko wtedy, jeśli będę czuł się wystarczająco dobrze fizycznie na Premier League" - stwierdził w kontekście swojej dalszej przygody z Manchesterem City (cytat za "The Times"). Z jednej strony pokazał więc, że sprawa tego, gdzie skieruje swoje dalsze kroki wciąż pozostaje otwarta - z drugiej strony wydaje się, że taki komunikat przybliża go i tak mimowolnie do... Barcelony.

Gundogan ma obecnie już 32 lata. Choć Primera Division oczywiście w żaden sposób nie może zostać określona mianem "ligi emerytów", to wciąż uchodzi ona za mniej siłową niż PL. Czy Camp Nou byłoby więc dla pomocnika dobrym miejscem na to, by odwiesić buty na kołek? Tak też się zdaje...

Ilkay Gundogan w bieżącym sezonie rozegrał dla "The Citizens" 41 meczów, notując pięć goli i pięć asyst. Jego umowa z Manchesterem City będzie ważna jedynie do 30 czerwca - potem każda droga stanie przed nim otworem, a zwłaszcza ta prowadząca do Katalonii.

Ilkay Guendogan / Alastair Grant/Press Association/East News / East News