Wielki bój między Bayernem i Barceloną. Arcyważne wieści dla Lewandowskiego

Florian Wirtz w orbicie zainteresowań FC Barcelona... i Bayernu Monachium

Kontrakt Wirtza z Bayerem ważny jest do 2027 roku i choć podobno nie zawiera konkretnej klauzuli odstępnego, to szacuje się, że cena "startowa" za piłkarza może wynieść nawet 100 mln euro. Jest to kwota absolutnie poza zasięgiem "Dumy Katalonii", nad którą ciążą różne restrykcyjne ograniczenia La Ligi.

To jednak nie wszystko - dużo wcześniej podchody względem gwiazdy "Aptekarzy" zaczął bowiem czynić... Bayern Monachium i wiele wskazuje na to, że to on jest w tym wyścigu na uprzywilejowanej pozycji. "Die Roten" marzą o tym, by 20-latek stworzył dynamiczny duet z Jamalem Musialą, dokładnie tak, jak w reprezentacji Niemiec.