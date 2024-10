Wielki bohater La Liga, Hiszpanie po prostu oszaleli. Szczęsny od razu w cieniu

Ten dzień już przeszedł do historii La Liga . A na miano niekwestionowanego bohatera wyrósł golkiper Paulo Gazzaniga . Ten sam, który jeszcze przed chwilą był wyszydzany za katastrofalny błąd w Lidze Mistrzów .

Paulo Gazzaniga przechodzi do historii. Czegoś takiego w La Liga nie dokonał jeszcze nikt

Gazzaniga dokonał epokowego wyczynu w niedzielnym meczu z Athletic Bilbao . Popisał się obroną aż trzech (!) rzutów karnych . W pierwszej połowie zatrzymał strzał z jedenastu metrów Alejandra Berenguera , a po przerwie w taki sam sposób nie potrafili go pokonać najpierw Inaki Williams , a potem Ander Herrera .

Historyczny wyczyn Gazzanigi został odnotowany tuż po podpisaniu kontraktu z Barceloną przez Wojciecha Szczęsnego. To właśnie on od jakiegoś czasu cieszy się mianem specjalisty od obrony rzutów karnych. Zasłużył na to szczególnie na mundialu w Katarze, gdy - jako drugi Polak po Janie Tomaszewskim - zatrzymał strzał z "jedenastki" dwa razy w jednym turnieju finałowym.