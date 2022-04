Manchester United szykuje się do potężnej przebudowy latem - a przynajmniej takie plany snują na razie włodarze ekipy z Sir Matt Busby Way. Obecny, tymczasowy szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów" Ralf Rangnick zdążył już nawet wskazać swojemu następcy, Erikowi ten Hagowi, kilka nazwisk, które jego zdaniem nie pasują do zespołu Manchesteru United. Pozbyć się kilku piłkarzy powinno być łatwo - trudniej będzie jednak ich zastąpić.



Odświeżenia potrzebują niemal wszystkie formacje MU - kibice i różni obserwatorzy futbolu na Wyspach wskazują, że świeża krew powinna pojawić się przede wszystkim w środku pola. I tu pojawia się nazwisko Frenkiego de Jonga.

Frenkie de Jong w Manchesterze United? FC Barcelona sprzeda go za konkretną kwotę

Holenderski pomocnik co prawda regularnie występuje w bordowo-granatowej koszulce, częstokroć przebywając na murawie pełne 90 minut kolejnych spotkań, ale "Duma Katalonii" ma się niespecjalnie upierać przy tym, by pozostawić go składzie. Jak stwierdzono w programie "El Chiringuito", FCB byłaby skłonna sprzedać 24-latka za pewną konkretną kwotę - mianowicie 70 mln euro, czyli w zaokrągleniu 58 mln funtów.

Nieco inaczej sprawę przedstawia z kolei portal Fichajes.net. Zdaniem tego serwisu Barcelona byłaby zadowolona jedynie z kwoty przewyższającej 86 mln euro (za tyle klub kupił de Jonga przed blisko trzema laty), ale fundusze te mogłyby zostać zdecydowanie zmniejszone, gdyby "Blaugrana" zgodziła się zaakceptować propozycję pewnej wymiany.

Manchester United chce bowiem zaproponować oddanie Alexa Tellesa oraz Marcusa Rashforda w zamian za Holendra - i o ile odejście Brazylijczyka nie wydaje się niczym niezwykłym, to jednak pozbycie się Anglika może nawet nieco szokować. Rashford jeszcze do niedawna uosabiał bowiem dla wielu fanów "DNA United", jednak w ostatnim czasie zbiera on coraz więcej niepochlebnych recenzji.

Frenkie de Jong i Erik ten Hag znów w jednej drużynie? To może zadziałać

Skąd pomysł tej zamiany miejsc? Otóż "Czerwone Diabły" wiedzą doskonale, że Barcelona ma problemy dotyczące finansów i niekoniecznie chce wydawać krocie na zakup nowych graczy. Wersja "dwóch za jednego" może okazać się więc dosyć kusząca.

Transfer Frenkiego de Jonga na Old Trafford wydaje się przy tym całkiem logiczny - Erik ten Hag zna doskonale tego piłkarza z czasów jego gry w amsterdamskim Ajaksie, w związku z czym obaj panowie z pewnością ucieszyliby się na możliwość ponownej współpracy. Przed obiema klubowymi stronami - angielską i hiszpańską - jednak jeszcze z całą pewnością niełatwe negocjacje...

