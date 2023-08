Wielka wpadka Barcelony, aż trudno uwierzyć. Real zostawił ją daleko w tyle

Z tak znaczącym projektem wiążą się jednak również pewne niedogodności - wedle wstępnych planów do połowy sezonu 2024/2025 "Duma Katalonii" ma rozgrywać swoje spotkania domowe na Estadi Olimpic Lluis Companys, a fakt ten... już spowodował poważne tąpnięcie w kwestii sprzedaży karnetów. To zaś nie tylko uderza w wizerunek drużyny, ale i naturalnie w jej... kieszenie.

FC Barcelona "cierpi" przez przebudową Camp Nou. Sprzedaż karnetów poleciała na łeb, na szyję

Należy oczywiście podkreślić w tym miejscu dwie rzeczy. Po pierwsze Estadi Olimpic ma zdecydowanie mniejszą pojemność niż "stare Camp Nou" (55 tys. przy 99 tys. CN), po drugie zaś dostęp do niego nie jest tak komfortowy, jak w przypadku podstawowego obiektu "Blaugrany".

Niemniej wydaje się, że FCB mogła rozegrać sytuację znacznie lepiej pod względem marketingowym - na wyobraźnię kibiców nie udało się podziałać nawet pewnymi obniżkami cen, a w ciągu ok. miesiąca (początek lipca - pierwsza połowa sierpnia) na zakup karnetu zdecydowało się rzutem na taśmę jedynie 380 osób.

Real Madryt liderem sprzedaży. FC Barcelona z nadziejami spogląda na "Nou Camp Nou"

"Marca" niemniej podkreśla, że w przypadku Barcelony wszystko powinno powrócić tu na stare tory wraz z otwarciem "Nowego Camp Nou" - tj. co najmniej do poziomu z poprzedniej kampanii, kiedy to FCB sprzedała aż 85 tys. biletów sezonowych. Na razie trzeba jednak będzie "przeboleć" występy na wzgórzu Montjuic...