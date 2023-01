Wielka strata Roberta Lewandowskiego! Jednym może się pocieszać

Na absencji Lewandowskiego bardziej ucierpiały jego indywidualne osiągnięcia. Gdy Polak zaczynał karę w La Liga, zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców Złotego Buta. Po trzech meczach zawieszenia, spadł na szóstą pozycję, ale zaledwie pół punkty dzieli go od tego, by wylecieć poza pierwszą "10".

Przypomnijmy, że Polak w poprzednim sezonie zdobył to trofeum, ale dziś jego strata do prowadzącego Erlinga Haalanda jest bardzo duża. Polak ma aż 24 punkty mniej, a w przeliczeniu na bramki - 12 bramek mniej. Drugie miejsce jest już jednak w zasięgu Lewandowskiego, bo do Amahla Pellegrino z FK Bodo / Glimt traci 11.5 punktu, ale każdy gol Norwega liczy się za 1,5 punktu, a Lewandowskiego - za 2 (wynika to z różnicy w sile lig, w których zawodnicy występują).