Girona nie przestaje zaskakiwać. Podopieczni trenera Michela to wielka sensacja tegorocznego sezonu La Liga, a w tabeli ustępują jak na razie tylko Realowi Madryt. W niedzielę kataloński klub efektownie rozgromił 5:2 Almerię. I to mimo tego, że po 24 minutach przegrywał na swoim terenie już dwoma bramkami. Jeśli odwracać losy spotkania, to właśnie w takim stylu. Zespół z Estadi Montilivi jest obecnie - ku zaskoczeniu wszystkich - lepszy od lokalnego rywala - FC Barcelona.