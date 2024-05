Wielka bijatyka na Camp Nou. Burza w mediach, musiała interweniować policja

Do niecodziennego incydentu doszło na terenie Camp Nou, który od blisko roku pozostaje wielkim placem budowy. Jak informuje "Mundo Deportivo", doszło tam do bijatyki pracujących na przedpołudniowej zmianie robotników. Dwie osoby zostały ranne, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu interweniować musiały siły policyjne. Służby prasowe Barcelony potwierdziły zdarzenie i zamierzają wyciągnąć stosowne konsekwencje.