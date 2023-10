Choć beniaminek LaLiga nie dowiózł zwycięstwa do końca, a jedynie zremisował 2:2, to najniższy zawodnik Primera Division (164 centymetry wzrostu) jest teraz na ustach całej piłkarskiej Hiszpanii. Zaowocowało to błyskawicznym powołaniem do kadry narodowej. Choć nigdy nie występował w żadnej z juniorskich, teraz może zadebiutować w seniorskiej. Selekcjoner Luis de la Fuente musiał reagować po odniesieniu urazu przez Yeremiego Pino w spotkaniu Villarrealu z Las Palmas.