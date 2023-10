Wiadomo, co z Lewandowskim. Tak wygląda jedenastka Barcelony na El Clasico

Poznaliśmy składy na sobotnie El Clasico, w którym FC Barcelona podejmie Real Madryt. Xavi, trener "Dumy Katalonii", zdecydował się wystawić jedenastkę bez Roberta Lewandowskiego i dwóch innych rekonwalescentów, których powołał do kadry. Natomiast Carlo Ancelotti, opiekun "Królewskich", postawił na pewniaków, którzy do tej pory go nie zawodzili.