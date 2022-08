Wiadomo co robi Messi w Barcelonie. Kolacja w "Velissima"

O Messim znów jest głośno. W sobotnim spotkaniu Ligue 1 z Clermont (5-0) Argentyńczyk zdobył dwa gole, w tym jednego cudowną przewrotką. Nowy trener PSG Christophe Galtier dał potem drużynie kilka dni wolnego. Messi wykorzystał je na wypad do Barcelony w rocznicę opuszczenia klubu w Camp Nou.

Czy Messi wróci do Barcelony. Fakty i mity

Wywołało to ogromne zainteresowanie i konsternację. Wizytę skojarzono z wypowiedziami prezesa Barcelony Joana Laporty, który ogłosił, że ma wobec Messiego "dług moralny". On i trener Xavi Hernandez chcą wynagrodzić najlepszemu piłkarzowi w historii Barcelony traumatyczne rozstanie z Camp Nou. Po zakończeniu kontraktu z PSG, w czerwcu 2023 roku Laporta będzie chciał namówić Argentyńczyka do powrotu. Xavi uważa, że nawet mając 36 lat bardzo przydałby się drużynie.

Radio Calatunya swoje, agent Messiego dementuje

Przybycie Messiego zbiegło się z niedzielną prezentacją nowej drużyny Barcelony przy okazji meczu o Puchar Gampera z Pumas z Meksyku (6-0, gol i dwie asysty Roberta Lewandowskiego). Wieczorem Radio Catalunya podało, że Laporta rozpoczął negocjacje z ludźmi Messiego. Agent Argentyńczyka zdementował te informacje.

Co naprawdę robi Messi w stolicy Katalonii? Wiadomo, że w poniedziałek zjadł kolację w restauracji "Velissima" w porcie barcelońskim. Zaprosił graczy Barcelony Sergio Busquetsa i Jordiego Albę, z którymi grał na Camp Nou oraz zawodników PSG Włocha Marco Verrattiego i rodaka Leandro Paredesa.

