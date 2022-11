Weteran Barcelony na wylocie? Odejdzie sam pod jednym warunkiem

W obecnym sezonie - inaczej niż w wielu poprzednich - Jordi Alba nie należy do żelaznych ogniw Barcelony. Nie pojawia się w wyjściowej jedenastce. Na większe zaufanie trenera Xaviego Hernandeza może liczyć nastolatek Alejandro Balde.

Tymczasem kontrakt 33-letniego defensora zachowuje ważność do połowy 2024 roku. O jego rozwiązaniu mówiło się już latem. Teraz temat powraca - słychać głosy, że Alba ma się pożegnać z katalońskim klubem w zimowym okienku transferowym.

Od wielu tygodni piłkarz przymierzany jest do Serie A. Najpierw przymierzany był do SSC Napoli, a w ostatnich dniach - również do Interu Mediolanu.