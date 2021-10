9. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-10-17 21:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 47317 | Arbiter: Jesús Gil Manzano FC Barcelona Valencia Club de Futbol 3 1 DO PRZERWY 2-1 Ansu Fati 13' M. Depay 41' Philippe Coutinho 85' Gayà 5'

Barcelona słabo zaczęła mecz. Już w piątej minucie straciła bramkę. Pięknym strzałem z dystansu popisał się Jose Gaya.

Jednak z każdą kolejną minutą "Duma Katalonii" się rozkręcała. Świetnie grał duet Memphis Depay - Ansu Fati.

To właśnie ci dwaj piłkarze wypracowali bramki. Już w 13. minucie, Holender świetnie wyłożył piłkę młodemu Hiszpanowi, który uderzył precyzyjnie, przy słupku i doprowadził do wyrównania.

Na kolejne trafienie gospodarze musieli czekać prawie do końca pierwszej połowy. W 40. minucie Fati wpadł w pole karne. Przewrócił się jednak po starciu z Gayą i sędzia wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł Depay i mocnym strzałem pokonał Jaspera Cillessena, który nawet nie zdążył zareagować.

Ambitna postawa piłkarzy Valencii

Mimo prowadzenia, w drugiej połowie Barcelona nie zamierzała bronić wyniku. Już w 50. minucie podopieczni Ronalda Koemana mogli zdobyć kolejną bramkę, ale Cillessen obronił strzał Fatiego.



Później do głosu doszła Valencia. Przez ofensywny styl Barcelona czasami zapominała o defensywie, z czego korzystali rywale. Tak było m.in. w 54. minucie, kiedy w słupek trafił Carlos Soler. Cztery minuty później groźnie uderzał Gonzalo Guedes, ale dobrze spisał się Marc-Andre ter Stegen.

Philippe Coutinho pieczętuje zwycięstwo Barcelony. Debiut Sergio Aguero

Valencia miała jeszcze kilka sytuacji, ale Barcelona dobrze odpierała ataki rywali. W dodatku "Duma Katalonii" strzeliła jeszcze gola. W 85. minucie, z prawej strony Sergino Dest zagrał do niepilnowanego Philippe'a Coutinho, a ten z bliska trafił do siatki, pieczętując zwycięstwo Barcelony.



Zaraz po tym golu Dest opuścił boisko. Zastąpił go Sergio Aguero, który zadebiutował w Barcelonie.



Katalończycy zdobyli trzy punkty, dzięki czemu wyprzedzili w tabeli Valencię. Są na siódmym miejscu, z dorobkiem 15 punktów. "Nietoperze" mają o trzy "oczka" mniej.





3 1 FC Barcelona Valencia Club de Futbol ter Stegen Roberto Piqué García Alba de Jong Gavi Busquets Dest Depay Fati Cillessen Foulquier Paulista Diakhaby Gayà Duro Soler Guedes Wass Guillamón Gómez SKŁADY FC Barcelona Valencia Club de Futbol Marc-André ter Stegen Jasper Cillessen 71′ 71′ Sergi Roberto 63′ 63′ 75′ 75′ Dimitri Foulquier Gerard Pique Gabriel Armando de Abreu Eric García Martret Mouctar Diakhaby Jordi Alba 5′ 5′ 39′ 39′ José Luis Gaya Pena Frenkie de Jong 59′ 59′ Hugo Duro Perales 20′ 20′ 71′ 71′ Pablo Martín Páez Gavira Carlos Soler Barragán 32′ 32′ Sergio Busquets 75′ 75′ Goncalo Guedes 87′ 87′ Sergino Gianni Dest Daniel Wass 41′ (k.) 41′ (k.) Memphis Depay 86′ 86′ Hugo Guillamón Sanmartín 13′ 13′ 59′ 59′ Anssumane Fati 82′ 82′ 86′ 86′ Maximiliano Gómez REZERWOWI Norberto Murara Neto Jaume Doménech Sánchez Ignacio Peña Sotorres Giorgi Mamardashvili Alejandro Baldé Martínez Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen Clément Nicolas Laurent Lenglet Jesús Vázquez Alcalde 71′ 71′ Óscar Mingueza García 75′ 75′ Denis Czeryszew Samuel Umtiti 75′ 75′ Yunus Dimoara Musah 59′ 59′ 85′ 85′ Philippe Coutinho Uroš Račić 71′ 71′ Nicolás González Iglesias David Remeseiro Salgueiro Ricard Puig Martí 59′ 59′ Marcos André de Sousa Mendonça 87′ 87′ Sergio Aguero 86′ 86′ . Helder Costa Luuk de Jong 86′ 86′ Manuel Javier Vallejo Galván Yusuf Demir

STATYSTYKI FC Barcelona Valencia Club de Futbol 3 1 Posiadanie piłki 60,5% 39,5% Strzały 12 8 Strzały na bramkę 8 4 Rzuty rożne 9 3 Faule 16 13 Spalone 3 2

MP