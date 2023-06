Można powiedzieć, że Sevilla FC to etatowy zwycięzca Ligi Europy. Od 2006 roku począwszy klub z Sewilli wygrał te rozgrywki aż siedem razy, co stawia go na pierwszym miejscu wśród najbardziej utytułowanych ekip tych rozgrywek. Wygranie ostatniej Ligi Europy po dramatycznym finale z AS Roma pozwala Hiszpanom zagrać w Lidze Mistrzów mimo odległego miejsca w La Liga. To oznacza szanse na podreperowanie budżetu.