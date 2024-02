Ważne rozmowy w Barcelonie, żarty się skończyły. Media ujawniają

FC Barcelona w dalszym ciągu znajduje się w trudnym momencie. Ogłoszenie odejścia wraz z końcem sezonu przez Xavi ego Hernandeza póki co nie znalazło należytej reakcji boiskowej wśród piłkarzy. Defensywa zespołu nie poprawiła się. o czym świadczy fakt, że 19. w tabeli Granada, która będzie miała spore trudności z utrzymaniem w lidze, przyjechała na Stadion Olimpijski i wywiozła z niego trzy gole, które poskutkowały zdobytym punktem.

"Duma Katalonii" jest obecnie trzecia w stawce z dorobkiem 51 punktów. Do liderującego Realu Madryt traci 10 "oczek", a do Girony 5. Ma z kolei 3 pkt przewagi nad Atletico Madryt i 5 pkt nad Athletikiem. Piłkarze "Blaugrany" patrzą na drużynę z Bilbao jako tę goniącą ich w kontekście awansu do Ligi Mistrzów 2024/25. Na razie jeszcze mają komfort, ale takie sygnały jak remis z Granadą z pewnością niepokoją.