Ważna zmiana u Wojciecha Szczęsnego. Nie zamierza czekać, ależ decyzja

Wojciech Szczęsny jest o krok od podpisania kontraktu z Barceloną. Aby to się nie wydarzyło, musiałoby dojść do fatalnego zwrotu akcji. Jak podał Toni Juanmarti z katalońskiego dziennika "Sport", polski bramkarz po otrzymaniu propozycji z Barcelony natychmiast wrócił do rygorystycznych nawyków żywieniowych z czasu gry w Juventusie. W swoim domu w Marbelli organizuje coś na kształt przygotowań przedsezonowych, by jak najszybciej złapać najwyższą formę. Nie zamierza czekać z "włączeniem" nastawienia treningowego do czasu dołączenia do zespołu Hansiego Flicka. Dziennikarz podał też prognozowaną datę debiutu.