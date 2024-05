Ważna zmiana dla Lewandowskiego, Barcelona gotowa. Zaskakujące przenosiny?

FC Barcelona zrobiła naprawdę wiele, by Vitor Roque trafił jak najszybciej do Katalonii - wedle wstępnego planu miał on przenieść się do "Blaugrany" dopiero latem 2024 roku, natomiast ekipa występująca obecnie na Estadi Olimpic postarała się poruszyć wszelkie sznurki by przyspieszyć transfer i domknąć przenosiny utalentowanego nastolatka już w styczniu.