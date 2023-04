Ważna informacja dla Barcelony przed końcówką sezonu. Wszyscy na nią czekali

FC Barcelona. Ousmane Dembele wraca do treningów z drużyną. Powrót na boisko już bardzo blisko

Skrzydłowy w ostatnim czasie trenował indywidualnie w ośrodku treningowym Barcelony, co znów było decyzją sztabu, który nie chciał zbyt wcześnie wprowadzić go do ponownych zajęć z drużyną. W przyszłym tygodniu Dembele ma już dołączyć do kolegów, by rozpocząć ostatni etap przygotowań przed powrotem na boisko już w meczach ligowych. Rozważany był jego ewentualny występ 23 kwietnia, w czasie hitu na Camp Nou, bo do stolicy Katalonii przyjedzie Atletico Madryt, ale zdaniem "Sportu" zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że stanie się to 3 dni później, kiedy "Blaugrana" będzie grać na wyjeździe z Rayo Vallecano.